Euro 2020: Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1, inglesi primi nel girone D. Agli ottavi anche la Croazia

L’Inghilterra ha battuto per 1-0 la Repubblica Ceca nella terza ed ultima partita del gruppo D di Euro 2020 giocata a Londra. Finisce quindi prima del girone agli ottavi. Il gol della vittoria porta la firma di Sterling, che ha segnato di testa al 12′ del primo tempo. L’attaccante del Manchester City ha segnato entrambi i gol della sua squadra grazie ad un assist servito da Grealish, centrocampista dell’Aston Villa, mentre il 19enne dell’Arsenal, Saka, ha mandato in tilt la difesa ceca con la sua velocità. Un successo che consente agli inglesi di giocare gli ottavi con la seconda del girone F, ossia Francia, Germania, Portogallo o Ungheria. Agli ottavi va comunque anche la Repubblica Ceca che si qualifica tra le migliori terze.

Sempre per il gruppo D è la Croazia a qualificarsi agli ottavi di finale e come seconda del girone grazie alla differenza reti. A Glasgow, la Scozia è stata battuta 3-1 ed è eliminata. La Croazia è passata in vantaggio già dopo un quarto d’ora di match con Vlasic. A fine primo tempo è arrivato il pareggio con McGregor ma con un gol d’esterno Modric ha riportato i suoi avanti al 17′ della ripresa. A poco meno di un quarto d’ora dal termine è stato Perisic, di testa, a chiudere la sfida e a regalare la qualificazione.