Escursionista bloccato sul Pasubio: recupero notturno da parte del soccorso alpino

Impegnativo intervento notturno per il Soccorso alpino di Arsiero sul monte Pasubio per soccorrere un escursionista in difficoltà . L’allarme era scattato intorno alle 20, quando l’uomo aveva chiesto aiuto dopo essere rimasto bloccato in un canale pietroso.

L’escursionista doveva scendere in Valsorapache dal sentiero numero 377, ma ha perso l’orientamento e ha seguito una traccia sbagliata finendo bloccato nel canale di pietre.

Sei soccorritori intorno alle 21 sono quindi risaliti per raggiungerlo dal basso, mentre altri quattro sono rimasti in attesa, a monte, con altra attrezzatura. Era pronta ad intervenire anche una terza squadra in base. L’uomo – che stava bene ed era in contatto telefonico con i soccorritori – è stato raggiunto intorno alle 22,30 dalla squadra in risalita dal basso: dopo averlo individuato e raggiunto, lo ha assicurato e aiutato salire verso l’alto, superando alcuni salti di roccia. Arrivati sul sentiero soprastante, hanno iniziato il rientro insieme (l’operazione è ancora in corso).