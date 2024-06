Euro 2024, chiusa la fase a gironi: tutte le sfide degli ottavi

Superati i veleni del post Italia-Croazia, gli Azzurri sono pronti a voltare pagina e a cercare una nuova fase: quella della serenità in vista degli ottavi di sabato a Berlino contro la Svizzera.: a questo punto servono reti per passare. Nel frattempo il ct cerca di accaparrarsi la simpatia dei tifosi italiani con un piccolo regalo: in Germania apre al pubblico l’allenamento. Una sorta di strategia per ripartire con il piede giusto, allontanare le tensioni e respirare la passione degli italiani di Germania per la maglia azzurra. “Siamo una squadra forte – afferma intanto El Shaarawy – ora siamo più consapevoli. Possiamo arrivare fino in fondo”.

Nel frattempo, con le partite della serata si è conclusa la fase a gironi di Euro 2024. Arrivo in volata nel Gruppo E: tutte a 4 punti dopo i pareggi di Belgio-Ucraina e Romania-Slovacchia. Fuori gli ucraini per differenza reti, la Slovacchia si piazza terza dopo essere stata ripescata. Romeni primi, belgi secondi. Nel Gruppo F, invece, clamorosa sconfitta del Portogallo con la Georgia che con due reti (2-0) conquista una storica promozione. Per quanto riguarda la Turchia: vince 2-1, condanna la Repubblica Ceca ed è seconda.

Chiusa la fase a gironi, si compone il quadro degli ottavi di finale che vedranno gli Azzurri nella parte alta del tabellone, sulla carta leggermente meno impegnativa. Si parte il 29 giugno alle 18 proprio con Svizzera-Italia, seguita alle 21 da Germania-Danimarca. Il 30 giugno sarà la volta di Inghilterra-Slovacchia alle 18, partita che interessa la nostra nazionale da vicino perché la vincitrice affronterà ai quarti chi avrà la meglio tra Italia e Svizzera. Alle 21 toccherà alla Spagna contro la Georgia (che nell’ultimo match contro il Portogallo si è rivelata essere una vera sorpresa). Il primo luglio alle 18 è invece in programma Francia-Belgio, e alle 21 Portogallo-Slovenia. Infine, il 2 luglio sarà la volta di Romania-Olanda alle 18 e Austria-Turchia alle 21.