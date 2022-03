Europa e Conference League: Atalanta e Roma ai quarti di finale

Nell’Europa minore l’Italia porta due squadre ai quarti di finale: l’Atalanta in Europa League, la Roma in Conference. Magra consolazione per il nostro calcio, ma, meglio di niente. Oggi a Nyon il sorteggio per conoscere le prossime avversarie di nerazzurri e giallorossi. La Dea dopo aver vinto 3-2 a Bergamo nel match d’andata, vince anche al ritorno in casa del Bayer Leverkusen, attuale terza forza della Bundesliga. Musso para tutto e al 91′ Boga in contropiede segna l’1-0 definitivo. Strepitosi però i salvataggi dell’ex portiere dell’Udinese su Diaby; anche se in precedenza la squadra di Gasperini si era resa pericolosa.

Atalanta tra le migliori otto per la seconda volta in tre anni: nel 2020 in Champions League, stavolta in Europa League. Dopo la retrocessione dai gironi di Coppa Campioni, tra play off e ottavi di finale, i nerazzurri hanno collezionato quattro vittorie in quattro partite. In terra tedesca non è stato facile come contro i greci dell’Olympiakos. Splendida la volata finale di Boga: ivoriano velocissimo arrivato a gennaio dal Sassuolo. Uno capace di spaccare le partite quando sta bene a livello psicofisico.

Conference League: il Vitesse fa tremare la Roma di Mourinho. I giallorossi si qualificano solo al 90′ grazie a un altro gol di Tammy Abraham su assist di Karsdorp. Dopo l’1-0 romanista dell’andata, infatti, la compagine olandese aveva riaperto il discorso qualificazione grazie a un eurogol di Wittek. Alla rete dell’attaccante inglese l’Olimpico esplode di gioia: gol stagionale numero 21 per Abraham. A proposito, complimenti ai 40mila spettatori presenti sugli spalti che hanno letteralmente trascinato gli uomini di Mou. Pessimo invece l’approccio al match di una Roma con la testa già al derby contro la Lazio in programma domenica prossima.