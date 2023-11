Europa League, Atalanta ok, Roma Ko. Conference: alla Fiorentina basta Nzola

L'Atalanta batte lo Sturm Graz 1-0 nella quarta giornata del Gruppo D di Europa League ed è la prima squadra a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. Deve invece aspettare la Roma che nel gruppo G cade 2-0 a Praga contro lo Slavia. In conference la Fiorentina contro il Cukaricki e in terra serba, vince 0-1. La Viola diventa prima del girone F con otto punti.

Atalanta – Sturm Graz. Nella quarta giornata del Gruppo D di Europa League la squadra di Gasperini è la prima a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. La Dea la spunta al termine di un match intenso e condizionato anche dalla pioggia incessante che si è abbattuta su Bergamo. A decidere la sfida è una zampata di Djimsiti a inizio ripresa (50'), che risolve in rete una mischia sugli sviluppi di corner. Nelle prossime due partite i nerazzurri dovranno difendere il primo posto che vale il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Slavia Praga – Roma. Nel gruppo G i giallorossi cadono 2-0 a Praga e devono rimandare l'appuntamento con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta ma soprattutto la strada per gli ottavi è più in salita, visto che i cechi hanno pareggiato la differenza reti nello scontro diretto e sono in vantaggio per differenza reti generale. I cechi trovano i tre punti nella ripresa grazie a Jurasek (50') e Masopust (74').

Cukaricki – Fiorentina. Altro successo per la Viola nella quarta giornata del girone F di Conference League: termina 0-1 in terra serba, con il rigore di M'Bala Nzola all'8'. Gli uomini di Italiano diventano così primi con otto punti (+2 su Ferencvaros e Genk che pareggiano 1-1 nell'altro match).