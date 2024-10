Europa League e Conference: vittorie per Lazio, Roma e Fiorentina

Un bilancio decisamente migliore rispetto alla due giorni di Champions League chiusa con due vittorie tra luci e ombre (Milan e Inter), un pareggio (Atalanta) e due sconfitte (Juventus e Bologna). In Europa League, la Lazio continua a volare: tre partite, tre vittorie e primato con Tottenham e Anderlecht nella mega-classifica. Con 9 punti i biancocelesti guardano tutti dall’alto insieme a Spurs londinesi e belgi di Bruxelles. Mentre la Roma a quota 4 punti, al momento andrebbe agli spareggi per gli ottavi di finale.

Twente-Lazio 0-2. Dopo i netti successi contro Dinamo Kiev e Nizza, nella terza giornata a girone unico la squadra di Marco Baroni passa per 2-0 in Olanda. All’Arke Stadion di Enschede, però, è la follia del portiere dei padroni di casa Unnerstall a spianare la strada ai capitolini. Minuto 11, l’estremo difensore si fa espellere per un fallo fuori area su Dia. Gara tutta in salita per il Twente. Un sinistro di Marusic si stampa sul palo, poi Pedro al 35′ sblocca il match su assist di Vecino. Nel secondo tempo Luca Pellegrini si divora il raddoppio, ma Isaksen all’87’ chiude il conto.

Roma-Dinamo Kiev 1-0. Prima vittoria per i giallorossi in questa manifestazione che dal 2021 al 2024 li ha visti arrivare due volte in semifinale e una in finale. Come previsto, mister Juric ricorre a un ampio turnover. Al 23′ l’episodio che decide la gara: Baldanzi salta con un tunnel Mykhavko che lo trattiene per la maglia. Rigore netto. Dybala è in panchina, quindi, sul dischetto va Dovbyk che non sbaglia spiazzando il portiere dei suoi connazionali ucraini. Gli unici rischi i giallorossi li subiscono nel finale di tempo per colpa dei soliti errori individuali: occasioni fallite da Tymchyc e Guerrero. Nella ripresa la Roma produce occasioni da gol ma si conferma sterile in attacco e non arrotonda.

San Gallo-Fiorentina 2-4. All’inferno e ritorno per la Viola in terra elvetica nella seconda giornata di Conference League. I gigliati rimangono così a punteggio pieno con 6 punti. Ma, al Kybunpark non è stata una partita facile per gli uomini di Palladino. Gli ospiti hanno sofferto molto l’aggressività degli svizzeri nel primo tempo, ritrovandosi così a inseguire. Mambimbi porta in vantaggio i padroni di casa al 23’. Nel secondo tempo, Martinez Quarta al 50’ e Ikoné al 54’ ribaltano il punteggio, prima del pareggio di Gortler al 62’. Archiviano la pratica le reti dello stesso Ikonè che fa doppietta al 69’ e di Gosens al 93’. Nel “classificone”, Fiorentina al comando insieme ad altre 8 squadre con 6 punti e ad oggi certa degli ottavi di finale.