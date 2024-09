Europa League, tris della Lazio con la Dinamo Kiev. Coppa Italia: Cesena, Udinese e Sampdoria agli ottavi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Buona la prima per la Lazio all’esordio stagionale in Europa League. La squadra di Baroni batte in scioltezza la Dynamo Kiev con un netto 3-0 sul campo neutro del Volpark Stadion di Amburgo. Ai biancocelesti serve poco più di mezz’ora per chiudere la pratica: il gol che sblocca la gara arriva dopo appena cinque minuti e la realizza Dia che al 35′ si ripete firmando una doppietta. Un minuto prima era stato Dele-Bashiru ad andare a segno. Nella ripresa due espulsioni, una per parte: al 72′ Braharu, dieci minuti dopo Noslin.

Soddisfatto Marco Baroni. “Non ho mai allenato una squadra con così tanta qualità, stiamo cercando di fare un calcio propositivo e offensivo” commenta dopo la vittoria il tecnico della Lazio. “L’equilibrio? Se c’è disponibilità si trova, c’è condivisione con i ragazzi”. Nota di merito per Boulaye Dia autore di una doppietta e di una grande partita: “Mi piace tantissimo”.

Stasera tocca alla Roma. I giallorossi di Ivan Juric fanno il loro esordio stagionale europeo all’Olimpico contro gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. I capitolini, dopo una settimana travagliata tra l’esonero di Daniele De Rossi, le dimissioni dell’ad Lina Souloukou e la protesta dei tifosi, hanno conquistato la prima vittoria stagionale e ora vogliono provare a partire col piede giusto anche in Europa. Si gioca alle ore 21:00.

In campo anche la Coppa Italia. Sampdoria, Udinese e Cesena volano agli ottavi della competizione. A Marassi, la Samp batte il Genoa ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Finisce 7-6 per la squadra di Sottil: Pinamonti apre la serata dopo 9 minuti, poi i doriani pareggiano a 7′ dalla fine con Borini. Dagli undici metri il piede decisivo è quello di un altro ex, Barreca, che rilancia e manda in estasi la Samp che agli ottavi affronterà la Roma. L’Udinese batte invece la Salernitana 3-1 e si guadagna l’Inter: decisive alla ‘Bluenergy Arena le reti di Bijol, Lucca (su calcio di rigore) e Ekkelenkamp. Non basta ai granata il momentaneo pari di Simy. Agli ottavi di Coppa Italia ci va anche il Cesena di Mignani che batte 1-0 il Pisa allenato da Pippi Inzaghi e si regala l’Atalanta. A decidere il match è stata la rete di Celia, a segno al 9’ del secondo tempo. Oggi a sfidarsi saranno Monza-Brescia e Napoli-Palermo.