Europei 2024, Spalletti: “troppo pochi gli italiani in campionato” e chiede aiuto a Babbo Natale

Di tempo ce n’è, ma la coperta è così corta che per gli Europei di giugno il tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti lancia l’allarme per la penuria di giocatori italiani presenti in campionato. Numeri che potrebbero abbattersi come una scure sulla formazione che l’allenatore Azzurro potrà schierare in campo e di conseguenza sulla solidità della stessa squadra.

Le statistiche sono impietose: nelle prime dieci posizioni della classifica marcatori della Serie A l’unico italiano è Domenico Berardi, che si attesta in 2° posizione grazie a 9 reti messe a segno, 5 delle quali però sono arrivate grazie ai rigori. In vista di Euro 2024 dunque si sente molto la mancanza di cannonieri italiani.

Nella personale classifica di Mr. Spalletti in prima fila ci sono Raspadori e Scamacca. Il primo ha indossato la maglia di titolare nel Napoli solo in 8 partite su 17 giornate di campionato, mettendo a segno 3 gol. L’atalantino è invece quota 5 reti, ma saltando 6 match per infortunio. Anche Retegui che ha segnato 3 reti, continua a fare avanti-indietro tra campo e infermeria.

Tra i gradimenti del Ct Azzurro c’è anche Kean, ma l’assetto a rete latita ancora: due gare e zero gol. Immobile sembra invece essere sceso nel gradimento del Mr., viaggiando molto al di sotto della media a cui ci aveva abituato: 4 gol in 16 presenze, di cui uno solo su azione registrato durante Lecce-Lazio della prima giornata.

Spalletti punta il dito soprattutto contro le scelte dei club di serie A che preferiscono gli stranieri in rosa anziché gli italiani. In campionato sono finora scesi in campo, anche solo per un minuto, 506 giocatori, ma solo 175 sono italiani. Gli unici club a maggioranza tricolore sono il Monza con 15 italiani su 25, il Cagliari con il 52% di giocatori Azzurri e l’Empoli con il 51,7% e a seguire il Frosinone. Maglia nera all’Udinese, con appena 3 italiani su 27 calciatori schierati.

Spalletti ha chiesto aiuto a Babbo Natale. In questa situazione non proprio rosea Luciano Spalletti dopo i sorteggi non proprio fortunati degli Europei, che ci hanno assegnato Spagna, Croazia ed Albania, ha postato sui social un’immagine, con la tuta dell’Italia e la scritta: “Quest’anno ho chiesto a Babbo Natale la vostra felicità e il vostro tifo per la Nazionale! Tanti auguri di buon Natale a tutti voi”. E chissà se è stato accontentato!