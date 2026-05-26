Belgio, scuolabus investito da un treno al passaggio a livello: ci sono vittime

Tragedia in Belgio dovedi Buggenhout, nella provincia delle Fiandre Orientali. Secondo la polizia federale, a bordo del minibus c'erano nove persone: sette studenti, un accompagnatore e l'autista. Il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, ha dichiarato che nell'incidente hanno perso la vita due ragazzi, l'autista e l'accompagnatore. Ma il bilancio potrebbe essere aggiornato.

La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen Street. Le circostanze sono ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. Secondo quanto riferito dalla compagnia ferroviaria nazionale, i vigili del fuoco hanno evacuato circa 100 viaggiatori, uno dei quali era in stato di shock. L'autista lavorava per la società subappaltatrice per De Lijn e trasportava alla scuola secondaria Richtpunt Campus Buggenhout sette studenti con bisogni educativi speciali e un accompagnatore.

Dopo l'incidente è arrivato il commento della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, profondamente colpita per quanto accaduto. “Sono rimasta profondamente colpita nell'apprendere del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari” ha detto von der Leyen prima di aggiungere che “Oggi l'Europa è in lutto con il Belgio”.