Europei di nuoto, Parigi sorride agli azzurri: ancora quattro medaglie

Nella giornata di mercoledì gli azzurri hanno arricchito il medagliere con quattro nuove medaglie, confermandosi tra le nazionali protagoniste della rassegna continentale grazie ai risultati ottenuti nel nuoto di fondo e nel nuoto artistico.

A trascinare la spedizione italiana è stata ancora una volta Ginevra Taddeucci, che dopo il successo nella 10 chilometri ha concesso il bis imponendosi anche nella 5 chilometri femminile, chiusa in 1h02’31″29. Un’altra prova di forza per l’azzurra, capace di gestire la gara e conquistare il secondo oro personale della manifestazione. Sul podio è salita anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo dopo una gara sempre nelle posizioni di vertice. Completa la prova italiana Noemi Cesarano, ottava al traguardo.

Buone notizie anche dalla 5 chilometri maschile, dove Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle del tedesco Florian Wellbrock e dell’ungherese David Betlehem. L’olimpionico azzurro è riuscito a risalire nel finale, centrando il podio dopo una gara combattuta. L’Italia ha piazzato altri due atleti nella top six con Domenico Acerenza, quinto, e Marcello Guidi, sesto, confermando la profondità del movimento azzurro nelle acque libere.

Arriva un’altra medaglia anche dal nuoto artistico, dove la squadra italiana ha conquistato il bronzo nella prova Acrobatic Routine, completando così una rassegna europea di alto livello. Le azzurre hanno chiuso alle spalle delle Atlete Neutrali e della Spagna, aggiungendo un altro podio al ricco bottino della spedizione tricolore.

Anche i tuffi hanno regalato indicazioni positive, pur senza medaglie nella giornata odierna. Nel sincro misto dalla piattaforma, Raffaele Pelligra e Sarah Jodoin Di Maria hanno sfiorato il podio, chiudendo al quinto posto con 290.22 punti dopo una prova solida e in crescita, rimanendo a poco più di sette punti dalla zona medaglie.

In serata è andata in scena anche la finale del trampolino da 3 metri maschile, dove l’Italia ha schierato due atleti. Giovanni Tocci ha concluso al settimo posto, disputando una gara regolare ma senza riuscire a inserirsi nella lotta per le medaglie, mentre Matteo Santoro ha terminato in dodicesima posizione, penalizzato da alcune imprecisioni nei tuffi decisivi. Nessun podio dunque per gli azzurri, che archiviano comunque la giornata con tre piazzamenti tra i migliori d’Europa e confermano la competitività del movimento italiano anche nelle specialità individuali.

Con i risultati di ieri il medagliere italiano continua a crescere. L’Italia resta ai vertici della rassegna continentale con un bottino di 18 medaglie complessive: 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, in attesa dell’inizio delle gare del nuoto in vasca previsto nei prossimi giorni.