Mondiali di nuoto, sesto argento per l’Italia nella staffetta mista del fondo

Gli azzurri si congedano dalla baia di Sentosa con l'. Il quartetto composto dachiude in 1h09'15″4, a 2″1 dai tedeschi che trionfano con Celine Rieder, Oliver Klemet, Isabelle Gose e il fuoriclasse Florian Wellbrock, al quarto oro in altrettante gare nelle acque asiatiche. Il bronzo va all'Ungheria, oro europeo a maggio, trascinata da Betlehem in 1h19'16″7. Quarta la Francia. Solo quinta l'Australia, campione uscente.confermandosi sempre a podio nella staffetta da quando la specialità venne inserita nel programma iridato, nel 2017, con l'acuto dell'oro a Fukuoka nel 2023.

Ginevra Taddeucci porta a casa un poker d'argento: la 28enne fiorentina è arrivata seconda in tutte e quattro le gare: 10 e 5 chilometri, 3 chilometri knockout e staffetta mista. “Ero veramente sfinita – ammette a fine gara – Oggi ho chiuso gli occhi e sono andata avanti. E' stato un Mondiale stupendo. Sono felicissima”.

Paltrinieri completa invece il suo nono Mondiale con 3 argenti e un dito rotto nella prima prova di 10 km disputata in condizioni estreme. E' la diciannovesima medaglia mondiale in otto edizioni per l'olimpionico. Soffidfatto Greg. “E' stata una bellissima gara, sapevamo che eravamo in lotta per qualcosa di importante: siamo forti e l'abbiamo dimostrato anche oggi” è il commento a caldo di Paltrinieri, ultimo frazionista della staffetta italiana.

Il 22esimo Mondiale di nuoto di Singapore prosegue con il nuoto artistico fino a venerdì 25 luglio. Ma ci sono anche le fasi finali della pallanuoto: oggi in acqua il Settebello che sfida la Grecia nei quarti. E da domenica 27 si gareggerà invece tra le corsie.