F1 a Silverstone: Lando Norris più forte della pioggia. Podio storico per Hulkenberg, Hamilton 4°

Il diluvio che si è abbattuto sulla Formula 3 e sulla parte finale della Formula 2, ha condizionato anche le ultime ore prima del via della gara di Formula 1, con gli occhi tutti rivolti verso il cielo e le pazze condizioni meteo.

Pioggia, sole, di nuovo pioggia e poi ancora il sole per un Gran Premio d’Inghilterra in cui a susseguirsi sono stati errori, incidenti, penalità e Safety Car. Ad avere la meglio è stata la McLaren di Lando Norris che la spunta su Oscar Piastri: l’australiano paga infatti dieci secondi di penalità a metà gara per una penalità alla ripartenza dopo la Safety Car.

Terzo gradino del podio per un sorprendente Nico Hulkenberg con la Sauber, al suo primo podio in carriera. Il team di Mattia Binotto non ha sbagliato davvero nulla.

Lewis Hamilton riesce ad agguantare un 4° posto dopo aver lottato come un leone con la sua Ferrari, poi Verstappen, Gasly e Stroll. Gara da dimenticare invece per Charles Leclerc, che chiude quattordicesimo e paga innanzitutto la scelta di partire con le gomme slick dalla pit-lane e poi incappa anche in due escursioni per fortuna senza conseguenze, nelle vie di fuga.

Quinto posto finale per Max Verstappen davanti a Pierre Gasly con la Alpine e a Lance Stroll con la Aston Martin, squadra che a Silverstone corre letteralmente in casa. Alexander Albon ottavo davanti a Fernando Alonso e George Russell, quest’ultimo “in balia” delle scelte strategiche di casa Mercedes.

Ritiro per Kimi Antonelli, troppo gravi i danni dopo un contatto con Hadjar, che ha tamponato la Mercedes. Out anche Bortoleto, Lawson e un Colapinto di fatto mai partito. Il Mondiale torna a Spa in Belgio, dal 25 al 27 luglio.