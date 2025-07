Fuori strada nella notte con l’auto, che si ribalta: ferita una donna

Uscita di strada poco prima dell’alba di oggi, 6 luglio, a Mussolente. Intorno alle 4 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mazzini, dove una donna alla guida di una Citroën, ha urtato una recinzione metallica e abbattuto anche un palo della linea telefonica.

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. L’auto si è poi ribaltata al centro della carreggiata.

Una squadra dei vigili del fuoco, giunta tempestivamente sul posto dal distaccamento di Bassano del Grappa, ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, ripristinando le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. La conducente è stata assistita dal personale sanitario e successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi di competenza e la ricostruzione della dinamica del sinistro.