F1, in Austria Verstappen cannibale. Buon secondo posto per Leclerc

che si mangia tutta la concorrenza e chiude il 1:07.012, prendendosi anche il giro veloce e lanciandosi verso il terzo titolo iridato consecutivo.

Buon secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Terzo Perez con l’altra Red Bull. Ai piedi del podio l’altra rossa di Carlos Sainz.

In Austria, però, l’olandese non vuole sentire parlare di classifica mondiale e di dominio incontrastato perché l’importante è divertirsi: “Non ho voglia di pensarci, mi godo il momento e continuo così perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Tante cose possono andare storte, qui non è stato così e ora ci concentriamo su Silverstone. I tifosi mi hanno aiutato tanto”, ha detto al termine della gara. “La cosa più importante per me è stato stare davanti, poi siamo riusciti a fare la nostra gara. Abbiamo fatto la scelta di non entrare con la Virtual Safety Car e abbiamo seguito la strategia che ci eravamo prefissati. Ha funzionato bene, hanno funzionato le gomme e mi sono divertito” ha concluso il campione della Red Bull.

Soddisfatto anche Leclerc: “Felice di tornare sul podio, gli aggiornamenti alla macchina mi fanno sentire più a mio agio e questa è una cosa buona per il futuro. Un gran lavoro della squadra, ma c’è ancora tanto da fare ancora perché Verstappen e Perez sono forti”.

Più critico Sainz arrivato quarto: “Sinceramente sono frustrato perché per il passo che avevo meritato di più. Dopo la prima sosta la gara è andata via, il passo era buono ma il quarto posto non era quello che volevo. Questo weekend la macchina era un passo avanti, mi sento molto bene e sto guidando forte in gara. Peccato per il risultato, ma sto provando a dare tutto”.

Sul terzo gradino del podio l’altra Red Bull di Sergio Perez che è riuscito a tenere dietro Carlos Sainz: “Sono molto contento, è stato un weekend complicato. Mi sono sentito male giovedì e non ho dormito tanto, ma il team mi ha aiutato con una bella strategia e un bel terzo posto. La battaglia con Sainz è stata dura ma corretta, una bel duello. Due podi, decisamente un bel risultato nonostante non sia stato semplice per me. Speriamo di essere tornati in forma”.