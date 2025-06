F1, pole di Russell a Montreal. Delusione Ferrari: quinto Hamilton, ottavo Leclerc

, esattamente come lo scorso anno. Il pilota inglese, a Montreal, porta la suain 1.10.899 davanti alla Red Bull di Max Verstappen sfruttando la gomma gialla come nel 2024. Alle loro spalle la McLaren del leader del Mondiale, Oscar Piastri. Quarto un ottimo Andrea Kimi Antonelli, staccato di quattro decimi dal compagno di squadra in pole.

Delusione per la Ferrari, con Charles Leclerc solo ottavo e rallentato dal traffico di Isack Hadjar nel suo time attack finale. Meglio di lui Lewis Hamilton, quinto con l'altra Rossa a sei decimi dalla vetta. Sesto Fernando Alonso. Ed è solo settimo un Norris che ha pagato un errore all'ultimo tentativo di una qualifica non proprio brillante. A chiudere la top ten sono il rookie franco-algerino della Racing Bulls e Alexander Albon che aveva provocato una bandiera rossa quando – nella parte finale del Q1 – la sua Williams aveva perso il cofano motore in pieno rettilineo.

Eliminata la Red Bull di Yuki Tsunoda, vicino al contatto con Leclerc nelle fasi finali: il giapponese, penalizzato prima del via delle qualifiche, partirà ultimo in gara. Delusione per La Haas, con Bearman e Ocon entrambi eliminati.

Soddisfatto Russell. “Oggi è stato fantastico, il giro della pole è stato senza ombra di dubbio uno dei più esaltanti della mia carriera. Sono felicissimo” ha detto il pilota inglese dopo aver conquistato la pole.

Amareggiato Leclerc. “Sono molto arrabbiato perché dopo il primo intermedio ero in corsa per la pole. Mi sentivo a mio agio. Adesso è tutto da rifare. Da un paio di stagioni ormai per noi il sabato è quasi sempre il giorno peggiore del weekend. Ci complichiamo le cose da soli..” le parole del monegasco della Ferrari. Più fiducioso Hamilton che commenta: “Per il Gran Premio la vittoria è da escludere ma al podio possiamo fare un pensierino. Daremo tutto come sempre”. Stasera si torna in pista, alle 20.00, per la gara.