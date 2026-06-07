F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Monaco

centra la sua quinta affermazione consecutiva: un record dopo l'altro per il pilota italiano della Mercedes che – scattato dalla inattesa pole position del sabato – domina per intero i settantotto giri di una sesta tappa iridata che si movimenta nel finale con due Safety Car e un'interruzione con la bandiera rossa al settantottesimo giro a causa delle precarie condizioni del manto stradale all'ultima curva prima del rettilineo dei box. La gara riparte a nove giri dal termine della distanza originale con due passaggi in regime di Safety Car e partenza dalla griglia. Antonelli allunga subito su Hamilton e mette al sicuro la vittoria.

Insieme a Kimi salgono sul podio monegasco salgono Lewis Hamilton e Isack Hadjar con l'unica Red Bull al traguardo ma il franco-algerino è sotto inchiesta per un'infrazione durante la bandiera rossa. Ko a dodici giri dalla fine invece Charles Leclerc che finisce a muro alla curva diciannove intitolata ad Anthony Noghès (l'ultima prima del rettilineo dei box) alla ripartenza dopo la Safety Car provocata dall'incidente di Lance Stroll pochi giri prima nello stesso identico punto. Leclerc mette sotto accusa l'impianto frenante della sua SF-26 ma il monegasco appena prima era passato fuori traiettoria, transitando sopra il tratto d'asfalto in disfacimento.

Solo quattordicesimo al traguardo George Russell, lui pure penalizzato per eccesso di velocità nella pit lane e doppiato dal compagno di squadra al 55esimo dei settantotto giri di gara.

Ko fin da via Max Verstappen che affiancava Antonelli sul lato esterno della prima fila. Allo spegnimento del semaforo l'olandese si muove solo di pochi metri, poi si arresta (per fortuna evitato da tutti) per un problema alla power unit, riparte in coda al gruppo ma riporta la sua Red Bull ai box alla fine del primo giro per ritirarsi. Passaggio a vuoto ugualmente a causa di noie meccaniche anche per Lando Norris: il campione in carica alza bandiera bianca al 45esimo passaggio.

Il Mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno.