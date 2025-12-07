F1, Norris si prende il titolo ad Abu Dhabi

Lando Norris conquista il suo primo titolo iridato grazie al terzo posto al GP di Abu Dhabi, alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri, arrivato secondo.

Inutile la vittoria di Max Verstappen che vede sfuggirgli il titolo per soli due punti. Il Mondiale si è deciso al fotofinish, al termine di una gara molto tattica da parte della McLaren, ma dominata in pista dall’olandese della Red Bull, al suo ottavo successo stagionale contro i sette a testa dei due piloti della McLaren. La Ferrari chiude una delle stagioni più difficili della sua storia con un buon quarto posto di Charles Leclerc, autore di una grande prova e del giro più veloce della gara, davanti alla Mercedes di George Russell. Ottavo Hamilton.

Norris dalla sua, ha avuto la freddezza di non commettere errori nei momenti decisivi del weekend, approntando al meglio la qualifica e sbarazzandosi del ‘traffico’ in gara con dei sorpassi decisamente aggressivi , come quello sulla Red Bull di Yuki Tsunoda, che ha provato a rallentarlo per dare una mano al compagno di squadra Verstappen. Il tutto, senza perdere lucidità alla luce del suo vantaggio nel campionato.

Le altre posizioni. Sesto posto per la Aston Martin di Fernando Alonso, settimo Esteban Ocon che la spunta su Lewis Hamilton, in rimonta dopo una penalità da cinque secondi. Oliver Bearman su Haas e Nico Hulkenberg con la Sauber, completano la zona punti, rispettivamente nono e decimo. Solo tredicesimo al termine di una prova poco convincente Andrea Kimi Antonelli con la seconda Mercedes e che aveva accolto nel paddock prima della gara Jannik Sinner.

Primo titolo dunque per Lando Norris, arrivato al termine di una stagione emozionante e colpi di scena. Una stagione la cui svolta si è registrata negli ultimi trecento chilometri e che ha premiato per la prima volta il talento inglese della McLaren. “Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Grazie ragazzi, ti voglio bene mamma.”, le prime parole del neo campione a caldo durante la comunicazione con i box. “Non pensavo che avrei pianto, invece piango”. “E sono fiero di far piangere tante persone: è stato un percorso lungo e voglio ringraziare il team e la mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dall’inizio. E’ una gioia da impazzire”, ha poi aggiunto Norris appena sceso dalla sua monoposto.