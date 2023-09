F1, qualifiche del GP di Giappone: è pole di Verstappen. Leclerc 4°, Sainz 6°

Il campione olandse Max Verstapepn stacca la pole position del Gran Premio del Giappone con il tempo di 1:28.877, e sarà affiancato in prima fila da Oscar Piastri, staccato di 581 millesimi. Seconda fila per l’altra McLaren di Lando Norris (+0.616) e per la Ferrari di Charles Leclerc (+0.665) messo sotto investigazione con Guanyu Zhou e Valtteri Bottas (ma a fine nessuna sanzione per loro) per non aver rispettato il tempo limite nella prima fase delle qualifiche. Terza fila per Sergio Perez con l’altra Red Bull (+0.773) e per Carlos Sainz, con un ritardo dalla pole vicino al secondo: 973 millesimi.

La quarta fila vede appaiate le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, staccati rispettivamente di un secondo e 31 millesimi e di uno e 342 millesimi. A chiudere la top ten una quinta fila inedita formata da Yuki Tsunoda e Fernando Alonso. In grande forma davanti al suo pubblico e appena confermato per il 2024 insieme a Daniel Ricciardo, il giapponese chiude la qualifica a un secondo e 426 millesimi da Verstappen, mentre lo spagnolo di Aston Martin accusa un ritardo di un secondo e 683millesimi dalla vetta. La seconda metà della griglia si apre con la sesta fila formata da Liam Lawson che porta relativamente in alto anche la seconda Alpha Tauri e da Pierre Gasly con la migliore della Alpine.