F1, Verstappen trionfa in Giappone. Quarto Leclerc, di Antonelli il giro più veloce

Il commento di Verstappen: “E’ stata dura, le McLaren mi hanno messo tanta pressione, ma mi sono divertito molto. Oggi la macchina era nella sua forma migliore e partire dalla pole ha fatto la differenza. Negli ultimi giri mi sono detto ‘devo stare davanti perché sarebbe una grande storia’”.

Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, commenta il suo quarto posto: “Sono contento del feeling che è migliorato, ho le idee più chiare per le prossime gare, ma non posso sorridere quando sai che ce l’hai messa tutta, che tutto è andato al meglio, ma arrivi quarto perché come squadra non potevi fare di più”. Alla domanda se il gap con McLaren è ricucibile il pilota monegasco ha risposto: “Sì, ho detto fin dall’inizio che qualsiasi fosse il punto di partenza, e non è stato un gran che, dobbiamo guardare avanti. Spero che a partire dal Bahrain avremo più performance. Io vado lì con una direzione molto chiara sul mio stile di gara. Spero che paghi”.