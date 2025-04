Scooter prende fuoco e divora un’auto e una tettoria. Anziano intossicato

Un anziano è rimasto intossicato ieri nel tardo pomeriggio a Castelgomberto nel tentativo di allontanare il proprio scooter che stava andando a fuoco da un ricovero mezzi dove si trovava.

Le fiamme sono divampate intorno alle 18,40 di sabato 5 aprile in contrada Partiloca, a Castelgomberto per l’incendio divampato sotto una tettoia a ridosso di un’abitazione. L’anziano, che nelle prime fasi dell’incendio ha respirato del fumo, è stato portato in pronto soccorso per accertamenti.

I vigili del fuoco, giunti da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’ autoscala un modulo antincendio e 14 operatori, sono riusciti a contenere le fiamme, che stavano per estendersi all’abitazione. L’edificio è stato comunque annerito dal fumo. Completamente distrutti un’auto, uno scooter e altro materiale vario custodito all’esterno.

Le cause delle fiamme probabilmente divampate dallo scooter utilizzato poco prima sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 21.

