F1, Verstappen verso il terzo titolo mondiale: pole anche in Qatar

Max Verstappen sente profumo di Mondiale., la numero 30 della carriera,Gli basteranno 3 punti per laurearsi campione già oggi. Punti decisivi che potrebbero arrivare con ladi questa seradovrà fare una buona Shootout e poi chiudere tra i primi 6. Se non dovesse accadere, avrà un'altra chance domani quando scatterà comunque dalla pole.

Il campione del mondo, sotto i riflettori di Losail, ha chiuso le qualifiche con il tempo di un minuto, 23 secondi e 778 millesimi davanti alla Mercedes di George Russell, staccato di 441 millesimi. Seconda fila per Lewis Hamilton (+.0.527) e Fernando Alonso (+0.591), maturata solo dopo la cancellazione dei tempi delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri (che erano stati secondo e quarto in pista) per superamento dei track limits. Da settimo è diventato così quinto Charles Leclerc con la Ferrari, che domani partirà dalla terza fila. Non supera il taglio del Q2 l'altro ferrarista Carlos Sainz (12°) che domani prenderà il via dall'esterno della sesta fila, divisa con Yuki Tsunoda. Lo spagnolo inoltre a fine serata ha preso un warning dalla FIA per aver ostacolato Verstappen in pista in un giro di rientro mentre Max si stava lanciando.

Insomma per Verstappen e la Redbull è stato “un grande inizio di weekend” come dichiarato dallo stesso pilota olandese a fine qualifiche. “Anche se – ha ammesso – è stato abbastanza complicato con il nuovo asfalto. Deve ancora gommarsi e il grip è piuttosto altalenante perché rischi di sbandare con il posteriore”. Il leader iridato è carichissimo: “Siamo in pole e voglio vincere la Sprint. Non potevo sperare in nulla di meglio”.