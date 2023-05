Formula 1: a Montecarlo pole di Verstappen che beffa Alonso

. Ancora una volta alla fine la spunta Max Verstappen su Red Bull: una super pole position quella dell'olandese volante campione del mondo in carica. Fernando Alonso con la Aston Martin beffato per soli 84 millesimi. Terzo posto e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, principino di Monaco nella veste di padrone di casa; anche se è sotto investigazione per aver ostacolato Norris.

Lo spettacolo della parte finale di queste qualifiche monegasche. Splendida soprattutto la battaglia per il miglior tempo con l'olandese eccezionale nell'ultimo settore contro l'intramontabile spagnolo. Quarta piazza per Ocon su Alpine, quinto e quindi in seconda fila, l'altro ferrarista Carlos Sainz. Sesto Lewis Hamilton su Mercedes; mentre il vincitore dell'anno scorso Sergio Perez, va a sbattere e domenica in gara partirà dall'ultimo posto in griglia.

Amarezza Fernando, gioia Max. Alonso sembrava sicuro di centrare l'obiettivo della sua 23esima pole a Montecarlo; poi, proprio sulla bandiera a scacchi, è spuntato il solito incontenibile Max Verstappen con il super tempo. Ricordiamo l'importanza di partire davanti a tutti su questo circuito: una pista dove sorpassare è quasi impossibile.

Verstappen primo per un soffio: come detto, per soli 84 millesimi. Merito della magia con cui l'olandese si è esaltato nell’ultimo settore, a conferma di come il pacchetto Red Bull-Verstappen sia sempre quello in grado di tirar fuori dal cilindro qualcosa in più. E così è stato il campione del mondo a portare a casa la 23esima pole della carriera. Per la prima volta davanti a tutti nel Principato e con l’occasione di allungare prepotentemente in classifica piloti.

