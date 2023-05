Perde il controllo del monopattino e sbatte la testa sull’asfalto: prognosi riservata per un 32enne

Grave incidente nel pomeriggio a Rosà: un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del suo monopattino elettrico.

Il fatto è accaduto alle 15,25 di sabato 27 maggio in via Bertorelle, una parallela della Strada Statale 47 Valsugana. M.M.A., nato in Bangladesh, residente ad Eboli e domiciliato a Rosà, era alla guida di monopattino elettrico e viaggiava, sprovvisto di casco protettivo, in direzione di Bassano del Grappa: giunto all’altezza del civico 20, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull’asfalto, sbattendo la testa.

Le sue condizioni ai soccorritori del Suem 118 son subito parse molto gravi, tanto che è stato fatto intervenire l’elisoccorso, che ha trasportato il malcapitato all’ospedale di Vicenza, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

I rilievi dell’incidente e il controllo del traffico sono stati effettuati da due pattuglie del comando della polizia locale di Rosà, che fa parte del consorzio Nordest Vicentino.