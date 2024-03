Formula 1, GP Australia: record di Verstappen, in pole. Sainz 2°, Perez 3°, Leclerc partirà dalla 4^ piazza

Dietro la W15 e la FW46 si piazzano la C44 di Kick Sauber di Bottas, seguito dalla Haas di Magnussen e dall'Alpine di Ocon che partirà 15°. Soltanto 17°, invece, Pierre Gasly con l'altra Alpine, preceduto dalla Haas di Hulkenberg e seguito dai soli Daniel Ricciardo e l'altra Kick Sauber di Zhou.

Il team Principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, commenta le qualifiche a Melbourne: “Speravamo nella pole, ma siamo positivi. Il passo è buono, sono ottimista per la gara. Grande il recupero di Carlos, Leclerc ha spinto nel Q3 per colmare il gap con la Red Bull: è il lavoro dei piloti quello di spingere, non si può puntare il dito contro di loro”. : “Speravamo nella pole, ma siamo positivi. Il passo è buono, sono ottimista per la gara. Grande il recupero di Carlos, Leclerc ha spinto nel Q3 per colmare il gap con la Red Bull: è il lavoro dei piloti quello di spingere, non si può puntare il dito contro di loro”.

Quarta fila per la Mercedes di Russell e la Racing Bulls di Tsunoda, mentre la top 10 è chiusa dalle due Aston Martin di Stroll e Alonso.Il pilota Mercedes è infatti stato eliminato in Q2, con un 11° posto e sesta fila in griglia di partenza al fianco di Alexander Albon in Williams. “Le qualifiche sono sempre difficili per noi, quindi non sono sorpreso – ha dichiarato Hamilton – Sono deluso però, perché mi aspettavo di meglio. Ma domani sarà un altro giorno e ci proveremo. W15? È molto poco costante, a volte mi sento benissimo e poi si perde.