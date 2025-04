Formula 1, verso il GP di Miami: la Ferrari prepara il piano di rilancio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il terzo posto di Charles Leclerc nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, la Ferrari si avvicina con ottimismo alla prossima tappa: il GP di Miami negli Stati Uniti d’America previsto per domenica 4 maggio. Sul tavolo della Gestione Sportiva di Maranello sono sotto esame alcuni frammenti di una stagione cominciata in salita. Lo stesso pilota monegasco in vista della tappa americana spiega: “Dobbiamo cercare di non sprecare punti in questa fase dell’anno per tornare ad attaccare quando saremo pronti per farlo. Penso che un momento di svolta della stagione sarà a Barcellona: l’introduzione della nuova ala anteriore spero potrà andare a nostro vantaggio”.

Perchè Leclerc parla del GP di Spagna in programma il 1 giugno prossimo? Semplice, perchè sul Circuito di Catalogna entrerà in vigore la norma che ridurrà la flessibilità dei singoli elementi dell’ala anteriore. In sintesi: un inasprimento dei controlli che potrebbe indebolire l’attuale potere di McLaren e Mercedes. Guardando la classifica del Mondiale Costruttori, a oggi il Cavallino Rampante insegue con 110 punti di svantaggio nei confronti della McLaren, ma è a soli 33 punti dalla Mercedes e a 11 dalla Red Bull. Mentre, dando un’occhiata alla classifica piloti, Leclerc è quinto a 52 punti dal vertice. Alla luce di questo, Charles precisa: “Non posso permettermi di perdere altri punti”.

Il programma di recupero previsto a partire da Miami. Tre le fasi per recuperare il terreno perduto: la prima nel Gran Premio in terra statunitense che prevede anche la seconda Sprint Race stagionale. In tal senso, sarà importante replicare l’exploit di Shanghai dove Lewis Hamilton dominò grazie a una SF-25 agevolata nelle altezze e nel minor carico di carburante per la durata della gara Sprint. La seconda fase, invece, scatterà a Imola, dove la Ferrari porterà sulle monoposto gli aggiornamenti tecnici più attesi, ovvero: i primi pensati come risolutivi.

Ultima fase del programma di recupero a Barcellona. Quando, come detto, l’entrata in vigore della norma sulle ali anteriori metterà in luce se le forze di inizio stagione verranno confermate o meno. A quel punto, infatti, per tutte le scuderie sarà chiaro se concentrarsi sull’attuale stagione o spostare gli sviluppi al 2026, cioè: l’anno dell’atteso cambio regolamentare. Ecco perchè per la rossa fino a quel momento, tenere sul tavolo tutti i pezzi del puzzle, sarà l’unica soluzione possibile per restare attaccati al grande sogno: tornare a vincere il Mondiale dopo tanti anni di astinenza.