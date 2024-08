Formula 1, pole di Norris al Gp d’Olanda. Verstappen: “Non avevamo abbastanza passo”

Lando Norris partirà dalla pole position al gran premio d’Olanda in programma domani – domenica – alle 15 sul circuito di Zandvoort, 15esimo appuntamento del campionato. Il pilota della McLaren ha chiuso le qualifiche precedendo il campione del mondo Max Verstappen, che ottiene la seconda posizione sulla griglia di partenza con un distacco di tre decimi e mezzo. Terzo miglior crono per Oscar Piastri, che mette l’altra McLaren in seconda fila, dove sarà affiancato da George Russell su Mercedes. Sesta, invece, la Ferrari di Charles Leclerc, che partirà dunque dalla terza fila insieme all’altra Red Bull di Sergio Perez. Sarà invece nelle retrovie la Rossa di Carlos Sainz, non riuscito a passare il taglio del Q2. Rimasto fuori anche Lewis Hamilton. Domani il ferrarista partirà undicesimo davanti al britannico della Mercedes. In quarta fila partiranno Fernando Alonso (Aston Martin) e Alex Albon (Williams), in quinta Lance Stroll (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpine).

“Una Giornata fantastica, bello essere tornati con una pole”, ha commentato Norris dopo aver conquistato la prima piazza. “Le qualifiche sono filate lisce. Soprattutto nell’ultimo giro, sono contento”. Quanto al tracciato del circuito olandese, il pilota della McLaren si è lasciato andare a qualche riflessione critica: “Anche io mi sono lamentato, ogni giro non sai bene cosa aspettarti, ma è il nostro lavoro, la macchina mi ha dato sensazioni fantastiche, abbiamo fatto degli aggiornamenti”. E sul duello di domani alle 15: “Sono sicuro che sarà dura, Verstappen è secondo e farà di tutto nella sua gara di casa”.

E a proposito del campione del mondo in carica, anche lui ha parlato di qualche criticità incontrata nel corso delle qualifiche con il pensiero fisso su domani: “Al momento non ho la macchina più semplice da guidare – ha detto Verstappen – spero che in gara possa andare tutto un po’ meglio”. “Oggi non avevamo abbastanza passo – ha continuato il pilota della Red Bull – per questo sono contento della prima fila. Le folate di vento non ti permettono di prendere i riferimenti in pista con facilità. Proveremo a vincere – ha concluso – però con questo distacco in qualifica dovremmo essere realisti“. Visione realista è anche quella espressa da Sainz: “Alla fine in questo sport non ci sono miracoli, difficile fare una qualifica se perdi l’unica sessione in asciutto. Sarà una gara d’attacco per fare una rimonta, ma non è facile superare qui. Non siano fortissimi”.