Formula 1, qualifiche a Suzuka in Giappone. Verstappen in pole, Leclerc 4°

Terza fila per le due Mercedes di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli (+0.572) che compie invece il percorso opposto rispetto al suo compagno di squadra, ritrovando la rotta in qualifica e in particolare nella sua fase più importante. Il sempre più convincente rookie Isack Hadjar occupa l'interno della quarta fila completata senza troppo smalto da Lewis Hamilton, ottavo, a 627 millesimi dalla vetta. Quinta fila tutta nei colori della Union Jack per Alexander Albon (Williams) che fa ancora una volta meglio del proprio compagno di squadra e per il sorprendente Oliver Bearman con la Haas powered by Ferrari.

La gioia del pilota olandese: “È molto bello per il team. È stato molto difficile mettere insieme il giro ma devo ammettere che in qualifica la macchina è diventata più guidabile. Non è ancora quella che vorrei ma all'ultimo time attack ho potuto finalmente spingere al limite. Ho battuto la miglior macchina del lotto. Io so cosa posso fare. Se mi danno una macchina vicina alla migliore, poi posso provare a fare la differenza.. nei dettagli. Nell'ultimo giro ho spinto a tutta ed è stato davvero folle, con il nuovo asfalto la pista ti dà ancora più grip. Con la pioggia però chissà cosa potrà succedere“.



Il ferrarista monegasco Leclerc analizza il quarto posto: “Siamo mancati un po' nel 1° settore. Non sono sorpreso da questo risultato, ci aspettavamo una McLaren e un Verstappen che andassero molto forti. Sapevamo di non poter fare un miracolo. Venerdì abbiamo fatto un grande step in avanti per massimizzare questa macchina, a volte serve di più imparare che fare il risultato. Penso che mi aiuterà anche per la gara e spero di poter tornare davanti. Abbiamo ottenuto il massimo”.



Sanzione per Sainz dopo un impeding su Hamilton: tre posizioni in griglia di partenza. Per la sesta volta, Verstappen e Norris partiranno in quest'ordine in prima fila. Nelle 5 volte precedenti, in 4 occasioni ha vinto Verstappen mentre Norris non è mai riuscito a vincere partendo 2° dietro a Max.

Non è bastato tagliare il prato e bruciare preventivamente l’erba per evitare scintille: anche oggi è accaduto, in due momenti nelle FP3, che le monoposto hanno sviluppato fiamme. Questa misura era stata adottata dalla Federazione dopo gli incendi che si sono verificati ieri a Suzuka.

Max Verstappen si prende di forza la terza pole position della stagione a Suzuka. Il campione del mondo chiude un giro-monstre da un minuto, 26 secondi e 983 millesimi, nuovo record della pista, e precede di soli 12 millesimi la McLaren di Norris che lo affianca in prima fila al termine di questa qualifica. Seconda fila per Piastri e Leclerc.