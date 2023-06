Gp del Canada: Verstappen in pole. Affondano le Ferrari e penalizzazione per Sainz

Max Verstappen partirà davanti a tutti nel GP del Canada, ottava tappa del Mondiale di F1. L’olandese della Red Bull chiude il Q3 in 1’25”858 con gomma intermedia, centrando la sua quinta pole position stagionale, la terza consecutiva. Alle sue spalle a sorpresa la Haas di Hulkenberg. In seconda fila l’Aston Martin di Alonso e la Mercedes di Hamilton, seguiti da Russell e Ocon.

Carlos Sainz perde tre posizioni nella griglia di partenza dopo essere stato giudicato colpevole dai commissari di aver ostacolato Pierre Gasly nelle fasi finali della prima sessione di qualifiche (Q1) a Montreal. Arrivato ottavo in Q3, il pilota spagnolo della Ferrari scende così in 11ma posizione in griglia. Retrocessione che fa automaticamente guadagnare una posizione al suo compagno di scuderia monegasco Charles Leclerc, piazzatosi undicesimo dopo le qualifiche e che ora sarà decimo alla partenza.

Leclerc era apparso estremamente brillante sia sull’asciutto sia sul bagnato nelle libere, ma al monegasco viene suggerito di non montare subito le slick, quando il cambio gomme avviene lui non riesce a centrare subito il tempo buono e si ritrova fuori dalla top 10. Partirà al fianco dell’altro grande deluso del weekend, Sergio Perez, provando a puntare su un ritmo gara che nelle Libere 2 era sembrato molto confortante.



Il meteo non scalfisce invece Verstappen, che prepara la strada all’ennesimo trionfo di un campionato fin qui davvero senza storia. La bandiera rossa finale per l’incidente di Piastri fa sorridere anche Hulkenberg che torna in prima fila dopo sette anni approfittando del fatto che dopo lo stop la pioggia aumenta troppo e non permette più a nessuno di migliorare il proprio tempo.

Alle spalle di Charles e Checo scatteranno Stroll con l’altra Aston Martin, Magnussen con l’altra Haas e Bottas con l’Alfa Romeo. Fuori in Q1 le due Alpha Tauri di Tsunoda e De Vries (16° e 18°), l’Alpine di Gasly (17° e protagonista del quasi incidente con Sainz), la Williams di Sargeant (19°) e l’altra Alfa Romeo di Zhou (20°).