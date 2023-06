Grillo, Conte e Schlein in piazza a Roma contro il precariato

Il M5s è sceso ieri in piazza a Roma contro il precariato e accanto agli esponenti pentastellati si è presentata la segretaria dem Elly Schlein. Il corteo è partito da piazza della Repubblica per arrivare a largo Corrado Ricci.

Secondo fonti pentastellate, alla manifestazione hanno partecipato 15-20mila persone: “I protagonisti sono cittadini comuni portatori di un disagio economico e sociale che il governo non vede”, ha detto Giuseppe Conte. Dopo aver sentito al telefono il leader M5s, anche Schlein ha deciso di aderire alla manifestazione annunciando una mobilitazione comune da lunedì.

In piazza anche il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e il garante del M5S, Beppe Grillo per il quale la battaglia sul reddito universale “è l’unica da fare: “A Roma sono triplicati i prezzi, per trovare una stanza di hotel decente mi sono dovuto far ricoverare in una clinica” scherza il garante del M5s arrivato sul palco della manifestazione del Movimento e non manca di ricordare che lui è “l’elevato”.

Al termine della manifestazione, il garante del M5s, Beppe Grillo, è intervenuto dal palco allestito in largo Corrado Ricci. “Il lavoro è un incantesimo. Bisogna disincantarlo. Non dobbiamo proteggere il lavoro ma il lavoratore. Ci sarà una pandemia che farà milioni di disoccupati. E non prendiamo nessuna precauzione perché non ce ne stiamo accorgendo’, ha detto. Il reddito universale incondizionato è l’unica battaglia che dobbiamo portare avanti”, ha aggiunto. “Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite”, ha detto ancora Grillo durante il suo intervento.