Il grande tennis riparte dalla United Cup. A Seul l’esibizione tra Sinner ed Alcaraz
Sosta finita per il grande tennis internazionale. E’ iniziato il conto alla rovescia per il primo appuntamento del 2026. Si parte con la United Cup, competizione a squadre nazionali in programma dal 2 all’11 gennaio tra Perth e Sydney in Australia. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Italia. La formazione azzurra sarà composta da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori in campo maschile, e da Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne.
La squadra azzurra ha iniziato la sua trasferta australiano lanciando un appello ai tifosi per trovare un buon ristorante italiano a Perth.
La posta è alta. Il capitano Stefano Cobolli potrà contare nei singolari su suo figlio e allievo Flavio, uno degli eroi della vittoria ottenuta a Bologna Fiere, e su Jasmine Paolini, una delle protagoniste del successo di Shenzhen. In caso di parità si ricorrerà al doppio misto con la coppia d’assi composta da Andrea Vavassori e Sara Errani, che nel 2025 ha sbancato il Roland Garros e gli US Open. La sfida con la Svizzera è in programma domenica 4 gennaio a partire dalle ore 10:00, mentre quella contro la Francia andrà in scena martedì 6 gennaio alle 3:00.
Ma tra il 4 e l’11 gennaio ci sono da segnare in rosso anche altri appuntamenti per gli azzurri. Nel circuito ATP prenderà il via da Hong Kong, la stagione di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Entrambi vogliono vestire i panni dei protagonisti, Musetti in particolare, va a caccia di un titolo che manca da oltre tre anni nel massimo circuito.
Nelle stesse date, saranno in campo anche Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, entrambi impegnati nelle qualificazioni a Brisbane, come Francesco Maestrelli nel tabellone cadetto di Hong Kong. Presenza azzurra anche nel Challenger 125 di Canberra, dove è iscritto Luca Nardi, mentre Elisabetta Cocciaretto prenderà parte al torneo WTA di Auckland, in Nuova Zelanda.
A chiudere idealmente il programma prima degli Australian Open, l’attesissima esibizione di Seoul, in Corea del Sud, del 10 gennaio che metterà di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un evento talmente tanto atteso da far segnare prezzi shock per i biglietti. Il tagliando più esclusivo, l’”On-Court Experience”, raggiunge infatti la cifra di circa 2.060 euro: un prezzo che supera quello di molte finali Slam. Persino i posti a visibilità ridotta, già andati esauriti, costano 165.000 won (circa 97 euro), una cifra decisamente elevata per un’esibizione.