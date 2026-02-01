Il Napoli reagisce e batte la Fiorentina; poker del Cagliari al Verona

Il match si mette male già nel primo tempo, con la rete al 35’ di Mazzitelli poi la sforbiciata di Kılıçsoy al 48′. L’espulsione di Sarr nella ripresa fa uscire definitivamente dal match l’Hellas, che affonda nel finale subendo il poker: in gol Sulemana (84′) e Idrissi (90′), senza opposizione. Il Verona ha raccolto 14 punti in questo campionato eguagliando il suo peggior risultato ottenuto dopo 23 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Zanetti rischia dunque grosso, mentre Pisacane sogna con 28 punti e tre vittorie consecutive, il Cagliari è quindi vicino ad uscire dalla zona-salvezza.

Napoli – Fiorentina 2 a 1. I partenopei reagiscono all’eliminazione in Champions League con soli otto punti conquistati nella League Phase. Nonostante le tante assenze e l’infortunio al ginocchio, forse il crociato, che colpisce Giovanni Di Lorenzo dopo mezz’ora gli azzurri dominano per ampi tratti e sconfiggono la Fiorentina, che spinge e sfiora il pari nel finale. Vergara la sblocca all’11’. Meret salva su Gudmundsson, il Napoli perde il suo capitano e fatica a trovare il bis, che arriva nella ripresa: gran sinistro di Miguel Gutierrez e 2-0. C’è spazio per la reazione della Fiorentina, che accorcia con Solomon al 57′ e sfiora due volte il pari con Piccoli. Il Napoli sale a 46 punti, -6 momentaneo dall’Inter. Restano terzultimi Vanoli e i suoi, con 17 punti.