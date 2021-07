Impresa dell’Italbasket: gli azzurri battono la Serbia e si qualificano per le Olimpiadi

. Una qualificazione, quasi insperata, arrivata nella finale del torneo Preolimpico giocata sul parquet di casa dei vicecampioni olimpici in carica. Partita indimenticabile degli uomini di coachche tornano così ai Giochi dopo l'argento conquistato ad Atene 2004 nella finale storica persa contro l’Argentina.

Mannion, Fontecchio, Pajola e, soprattutto, Achille Polonara (22 punti, 12 rimbalzi) sono gli eroi di questa grande impresa arrivata, tra l'altro, senza big come Marco Belinelli, Gigi Datome e Danilo Gallinari a cui però pare sia tornata la voglia di azzurro. Il Gallo, che solo ieri notte è stato eliminato insieme ai suoi Atlanta Hawks dai playoff Nba, potrebbe unirsi alla nazionale in vista di Tokyo. Una decisione che dovrà essere presa però nel giro di poche ore, visto che i termini per la presentazione della lista dei convocati scadono domani. L’esordio della nazionale nel girone olimpico sarà contro la Germania il 25 luglio. Tre giorni dopo i il match con l’Australia e il 31 luglio l’ultima sfida alla Nigeria.

Euforica la Federazione che twitta: “Tutto vero! TUTTO VERO. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è REALTA’. Grazie Azzurri, per queste lacrime di gioia. Torniamo ai Giochi Olimpici dopo 17 anni!”. Esulta anche il presidente Gianni Petrucci che parla di “una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un’impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria fantastica, merito di Meo Sacchetti e del suo staff”.

Festeggia anche il Coni che grazie all’Italbasket batte il record di atleti qualificati alle Olimpiadi: gli azzurri che gareggeranno a Tokyo nelle varie discipline saranno ben 384.