Papa Francesco operato al Gemelli. Il Vaticano: “Ha reagito bene”

Papa Francesco si è sottoposto ieri, presso il Policlinico Gemelli di Roma, ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. A darne notizia, prima dell’operazione di routine, era stata la sala stampa vaticana con un breve comunicato.



Tutto è andato per il meglio. Il Papa ha infatti “reagito bene” all'intervento eseguito in anestesia totale secondo quanto comunicato, poco prima di mezzanotte, dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni. Come spiega la nota l’intervento è stato condotto dal professor Sergio Alfieri, con l’assistenza del professor Luigi Sofo, del dottor Antonio Tortorelli e della dottoressa Roberta Menghi. Bergoglio, secondo fonti dell’agenzia Ansa, resterà ricoverato per almeno cinque giorni, anche perché ora inizierà un periodo di osservazione.

Il Pontefice è arrivato ieri al Gemelli intorno all’una e in forma “anonima”, a bordo di una piccola berlina e un seguito ridotto al minimo. Prima di recarsi al Policlinico è apparso in ottima forma. Come ogni domenica, infatti, a mezzogiorno si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per la recita dell’Angelus con i numerosi fedeli presenti in piazza San Pietro. Durante l’Angelus ha anche annunciato che il 12 settembre sarà a Budapest, in occasione della messa conclusiva del 52esimo Congresso eucaristico internazionale, e poi da lì fino al 15 si recherà in Slovacchia.



Diversi i messaggi indirizzati al Papa. “Da me e da tutti gli italiani auguri di pronta guarigione”, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A quelli del capo dello stato si sono poi aggiunti gli auguri del presidente dell'Europarlamento David Sassoli e della sindaca di Roma Virginia Raggi.