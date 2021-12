Inter, cinquina a Salerno: prove di fuga per la capolista. Tris Lazio

Nerazzurri a +4 sui cugini rossoneri in attesa di Milan-Napoli. La squadra di Simone Inzaghi è un’autentica macchina da gol: 5-0 alla Salernitana in uno dei due anticipi del venerdi validi per la 18° giornata di Serie A. Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini risolvono in modo sonante la pratica amaranto. Numeri straordinari per questa Inter che sta per centrare il platonico titolo di campione d’inverno. Nell’altro anticipo: Lazio-Genoa 3-1.

Sesta vittoria di fila, 43 punti in classifica, due più dell’Inter di Antonio Conte a questo punto della stagione. E ancora: 103 reti fino a oggi in questo 2021; attualmente, sempre il miglior attacco del massimo campionato di calcio con 48 gol fatti. Unica nota stonata in terra campana, l’ammonizione di Barella: era diffidato, salterà Inter-Torino. Salernitana inesistente. La compagine di Colantuono resta fanalino di coda e adesso deve far fronte anche ai problemi societari: se non si trova un acquirente entro fine anno, i campani rischiano l’esclusione dal torneo.

Lazio, tutto facile contro il Genoa all’Olimpico: 3-1 con i biancocelesti che agganciano Juventus e Roma in vista degli impegni che attendono i bianconeri a Bologna e i giallorossi in casa dell’Atalanta che sa solo vincere. Senza bomber Ciro Immobile, gli uomini di Sarri sbloccano la partita al 36’ con Pedro. Nella ripresa il “Mago” Luis Alberto sale in cattedra ispirando le reti di Acerbi e Zaccagni. Melegoni nel finale rende meno pesante il passivo per i grifoni. Dunque, la Lazio ritrova la vittoria dopo tre gare, compreso lo 0-0 di Europa League col Galatasaray.

E’ presto però per parlare di Lazio guarita. Infatti il tris al Genoa è soltanto un brodino per l’Aquila malata; soprattutto alla luce della pochezza dei liguri. La squadra di Shevchenko, alla quinta sconfitta nelle 6 gare della gestione Sheva, è letteralmente impalpabile e sembra davvero condannata a retrocedere in B con la Salernitana. La nuova proprietà americana del Genoa dovrà investire tanto e bene sul mercato di gennaio per sperare nella salvezza. Curiosità: questa è la diciassettesima vittoria casalinga nel 2021 per la Lazio: battuto il record precedente che risaliva al 1950.