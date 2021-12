Schianto fra due auto prima dell’alba: feriti entrambi gli automobilisti

Un incidente fra due auto è avvenuto prima dell’alba a Schio in via Paolo Lioy, lungo la strada che porta a Torrebelvicino. Lo schianto, che ha coinvolto due auto, è accaduto alle 5.30 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Feriti i due conducenti, anche se non in modo grave.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre gli autisti erano già usciti in autonomia dai rispettivi veicoli e sono stati assistiti dal personale del Suem 118. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. In via di accertamento i motivi dello scontro, riconducibili forse a una distrazione, alla velocità o al manto stradale ghiacciato.