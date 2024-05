Internazionali di tennis a Roma, vince la polacca Iga Swiatek

Durante la premiazione la campionessa ha ringraziato la collega: “Un'altra grande finale, un'altra grande partita, grazie per aver condiviso con me questo momento”. Ha poi aggiunto: “Grazie a chi è qui e a chi sta a casa. La cosa più bella è che il mio team è sempre dietro di me, così mi posso concentrare solo sul migliorar giorno dopo giorno. Grazie al torneo, a giudici di linea, ai raccattapalle, ogni anno questo torneo è sempre più bello e migliore”.

“Spero di ritrovarti al Roland Garros. Queste due settimane sono state incredibili e Ita stata bravissima”, ha detto invece Aryna Sabalenka, proseguendo: “Sto cercando solo di divertirmi giocando. Grazie a tutti: all'organizzazione, a tutti. Anche al mio team che mi sta seguendo in tante finali. E' tutta colpa loro se sono qui”. E ha concluso: “All'inizio del torneo non sapevo nemmeno di poter giocare così bene, è stato importante arrivare in finale e fare queste due settimane”.

Nel maschile la finale andrà in scena oggi pomeriggio. Saranno Alexander Zverev e Nicolas Jarry a sfidarsi nell'atto conclusivo al Foro Italico questo pomeriggio alle 17. I due tennisti avevano iniziato il torneo da assoluti underdog. Il tedesco arriva all'atto conclusivo dopo aver rischiato grosso contro Alejandro Tabilo, testa di serie numero 29 e giustiziere di Novak Djokovic nei 16mi di finale.

Il suo sfidante sarà Nicolas Jarry, per un confronto che vede Zverev in vantaggio nei precedenti (4-2) ed è avvenuto solo una volta in una finalissima: nel 2019 a Ginevra, vittoria del tedesco dopo tre set (6-3, 3-6, 7-6). Jarry, che sognava il derby con Tabilo, arriva alla finalissima dopo aver dominato contro Tommy Paul.