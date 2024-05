Pattinaggio, soddisfazioni vicentine agli Europei: bronzo per Cristal e Calipso a Reggio Emilia

Soddisfazioni per il Cristal Skating Team al Campionato Europeo di pattinaggio a rotelle Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, che si è svolto dal 9 all’11 maggio, per i gruppi show, al Pala Bigi di Reggio Emilia. Il grande gruppo vicentino, già campione italiano a marzo con il suo programma “Il peso dei miei errori”, ha conquistato il terzo posto con una prestazione che ha lasciato anche un pizzico di rammarico per aver sfiorato l’argento.

La compagine, che riunisce 24 atlete ed atleti (più due riserve) delle società Apav Fara e Bassano New Skate, ha convinto i giudici europei, ma è stata penalizzata di un punto per alcune cadute, senza le quali il secondo posto, dietro agli irraggiungibili ed eterni spagnoli del gruppo Olot, sarebbe stato a portata di mano. Anzi, di pattino.

La squadra si è presentata a Reggio Emilia con la formazione composta da Elena Azzolin, Giada Biasini, Renèe Biasini, Virginia Bonollo, Eleonora Bortolazzi, Micaela Busatta, Vittoria Casarotto, Cristian Catana, Debora Codega, Camilla Dalla Valle, Anna De Rizzo, Maddalena Fabris, Giulia Filippozzi, Giulia Fina, Maia Frigo, Giulia Froncolati, Claudia Grigato, Hannah Iotti, Viviana Mariotto, Giulia Miotti, Cecilia Moretti, Anita Pavan, Martina Securo, Nicole Stefani, Stefania Viaroli e Andrea Zanin.

Rimane in ogni caso la soddisfazione del podio, che è stato conteso da 11 Grandi Gruppi di quattro paesi (Spagna, Itlaia, Francia e Portogallo): si sono laureati campioni europei gli spagnoli dei Cpa Olot con “In the deepest” che ha ottenuto 41.13 punti; medagli d’argento ai loro connazionali del Cpa Girona (35.50 con “More more more”), mentre la squadra vicentina del Cristal si è assicurato il bronzo (dietro agli spagnoli solo di una manciata di centesimi): con “The heaviest mistake” le ragazze e i ragazzi allenati da Betty Restello e Andrea Fabris e coreografati da Daniel Morandin hanno chiuso infatti a 35.27.

E un altro bronzo vicentino è arrivato nella competizione dei Quartetti Junior, dove le quattro atlete del gruppo di Zanè Calipso (Jana Frigo, Matilde Montagna, Giorgia Pierantoni, Beatrice Qualarsa), ha convinto i giudici di gara. Fra le nove squadre in gara, la medaglia d’oro è andata all’Italia grazie ai campioni Nazionali in carica Skate Stars (Roll Stars di Loreggia, Padova) con “Hopeful voices”, 48.22 punti. Secondi gli spagnoli Cpa Gondomar con “Secondary effect” (47.99) e terze, appunto, le azzurre Calipso (Skating Club Zanè, Vicenza) con “En la milonga” (46.30). Una stagione ricca di soddisfazioni, iniziata con il titolo regionale, proseguita con il terzo posto al campionato italiano, che ha aperto loro le porte della gara europea.

La gara dei grandi gruppi ha chiuso i Campionati Europei che hanno visto in pista da giovedì 9 a sabato 11 maggio oltre 10 mila spettatori e 1700 atleti da tutta Europa. A contendersi gli otto titoli europei in palio sono state 74 squadre provenienti da Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Israele e ovviamente Italia. La Nazionale azzurra, con 321 atleti iscritti, è stato il Paese maggiormente rappresentato e ai quali ha tenuto testa anche nel medagliere finale , con 14 medaglie complessive di cui quattro d’oro, cinque d’argento e cinque di bronzo.