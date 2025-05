Internazionali d’Italia, Sinner torna in campo e vince contro Navone. Oggi Musetti e Passaro

“Ho giocato un buon match. Ci sono stati alti e bassi, ma è normale – ha aggiunto Sinner -. La cosa migliore è che ho giocato con l'atteggiamento giusto. Ho dato tutto quello che avevo. Sono contento perché ho aspettato tanto, è difficile avere riscontri quando mancano le partite, e poi Mariano è un grande giocatore soprattutto su questa superficie. Sinner ha rivolto un grazie speciale al pubblico: “È stato incredibile, mi ha dato la forza di continuare anche nei momenti difficili”. Domani, al terzo turno, Jannik affronterà l'olandese Jesper de Jong. L'azzurro è nella parte di tabellone con Berrettini e Ruud. L'incrocio con Alcaraz e Zverev è possibile solo in finale. Oggi intanto scenderanno in campo nel torneo maschile Lorenzo Musetti e Francesco Passaro. Il carrarino incontrerà per la terza volta in carriera l'americano Nakashima. Seconda volta al terzo turno degli Internazionali, invece, per Francesco Passaro che sfiderà Karen Khachanov. Torneranno in campo anche Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Il carrarino incontrerà per la terza volta in carriera l'americano Nakashima. Seconda volta al terzo turno degli Internazionali, invece, per Francesco Passaro che sfiderà Karen Khachanov. Torneranno in campo anche Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. . L'azzurro è nella parte di tabellone con Berrettini e Ruud. L'incrocio con Alcaraz e Zverev è possibile solo in finale. – ha aggiunto Sinner -. La cosa migliore è che ho giocato con l'atteggiamento giusto. Ho dato tutto quello che avevo. Sono contento perché ho aspettato tanto, è difficile avere riscontri quando mancano le partite, e poi Mariano è un grande giocatore soprattutto su questa superficie., mi ha dato la forza di continuare anche nei momenti difficili”.

, tre mesi sono abbastanza lunghi, anche se mi sono comunque divertito con famiglia e amici, ma sono molto contento di poter giocare a tennis, è quello che amo ed è fantastico. Onestamente non so cosa dire, non c'è posto più bello per me di dove giocare a tennis – ha aggiunto -.perché non hai alcun feedback. Oggi andavo a tratti, ma sono contento di aver vinto. Il risultato poi arriverà, oggi sono contento di giocare a tennis. Anche se fosse andata diversamente sarebbe stato un bel giorno lo stesso”.