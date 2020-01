Intervento perfettamente riuscito per Nicolò Zaniolo, ansioso di ritornare in campo con la Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento perfettamente riuscito per Nicolò Zaniolo, dopo l’infortunio subito durante il match con la Juventus. “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma”. Queste le prime parole del centrocampista giallorosso dopo l’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, e alla sutura della lesione del menisco esterno. La Roma, tramite un tweet sui propri account social, ha confermato la riuscita dell’operazione. Zaniolo resterà per tre giorni nella clinica romana Villa Stuart, poi rientrerà a casa e comincerà il percorso di riabilitazione che durerà circa 5 mesi.

Il precedente che fa ben sperare è quello di Francesco Totti nel 2006. L’ex capitano della Roma che, ha prontamente twittato il suo incoraggiamento: “Forza Nicolò, tornerai più forte di prima”, si fratturò il perone il 19 febbraio, ma fu protagonista ai Mondiali che per l’Italia iniziarono il 12 giugno. Proprio la stessa data dell’esordio per la squadra di Mancini.

Un messaggio di incoraggiamento importante è arrivato dal ct Mancini che su twitter ha scritto: “Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai”. Come Lippi che aspettò Totti, il Mancio è intenzionato a fare lo stesso con il giovane centrocampista.

A dare forza a Nicolò anche i giocatori della Juventus: “Ho tanto dispiacere per gli infortuni. In bocca al lupo Nicolò – ha postato Dybala -, tornerai da campione!”. Simile il messaggio di Pjanic: “Buon rientro campione Nicolò”. A questi si è aggiunto anche De Ligt con un “Sei forte”, mentre Cristiano Ronaldo ha incoraggiato lo stesso Zaniolo già in campo, come postato dallo stesso giallorosso su Instagram.

Sotto al post del numero 22 della Roma in cui promette di tornare più forte di prima ci sono i commenti e gli auguri dei compagni di squadra, ma anche quelli di Marchisio, Nainggolan, El Shaarawy e molti altri tra cui l’ex Pallone d’oro Luka Modric che lo ha invitato a “restare forte”. Più articolato invece l’auguro di Milik, uno che di periodi neri per infortuni se ne intende: “So come ci si sente – ha commentato l’attaccante polacco del Napoli -. So anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicolò!”.

A raccontare lo stato d’animo del giovane centrocampista è stata però la madre Francesca Costa ai microfoni di Sportmediaset: “Ieri Nicolò si era accorto subito di avere avuto un infortunio grave, adesso invece sta molto meglio. Ride, scherza, è tornato lui. Ieri stava molto male. È felicissimo per i messaggi di sostegno dei suoi compagni e di vari campione. Le parole di Mancini lo hanno toccato, così come quelle di Fonseca. Nicolò ha il terrore dell’anestesia, la vede come un mostro ma Florenzi gli ha detto di stare tranquillo.

“Gli Europei? Vuole andarci a tutti i costi, però vede il recupero lungo”, ha invece dichiarato la Costa a ‘Un Giorno da Pecora’, trasmissione di Radio 1: “Lo scontro non ha influito, l’infortunio è arrivato durante un cambio di direzione. Gli Europei? Dipende da lui, da come reagisce alle cure e alla riabilitazione. Totti? Ci ha scritto questa mattina, mentre Balotelli gli ha mandato un messaggio vocale. Florenzi ieri è venuto a casa, gli ha messo il ghiaccio sul ginocchio”.