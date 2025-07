Infortunio in una carpenteria metallica: addetto ferito dopo la caduta su un macchinario

Nella prima mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, intorno alle ore 7, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Leonardo Da Vinci a Sandrigo per prestare soccorso a una persona rimasta ferita in seguito a una caduta su un macchinario, all’interno di un’azienda specializzata in carpenteria metallica.

La squadra, proveniente dalla centrale dei vigili del fuoco di Vicenza, è giunta tempestivamente sul posto.

In coordinamento con il personale sanitario del Suem 118 – intervenuto con un’ambulanza e un’automedica – i pompieri hanno proceduto al recupero del ferito, precedentemente immobilizzato con presidi sanitari.

L’infortunato è stato trasportato a terra in sicurezza e successivamente affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al trasferimento in ospedale a Vicenza in codice giallo. Allertati anche i carabinieri e il personale dello Spisal, per gli accertamenti del caso.

