Julio Velasco, dall’oro olimpico a quello mondiale: “Diverso da come dipinto, continuo ad imparare”

Si racconta in un’intervista al Corriere dello sport Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale italiana di Volley e fresco vincitore della Coppa Del Mondo. Sullo Julio Velasco come persona, e di come viene descritta, spiega: “Quando mi dipingono come una specie di guru mi rompo i c*** di quel me stesso. Tante frasi che mi hanno attribuito non le ho mai pronunciate, c’è addirittura chi è convinto che io sia l’auto del libro Il codice Velasco, invece non ne so nulla. Io sono semplicemente un allenatore di pallavolo, questo è ciò che so fare. Sono pragmatico, non ideologico: insistere su un’idea anche quando non funziona è sbagliato. Andando oltre idee, metodo e tattica penso che la parte più importante sia l’adattamento ai gruppi e al momento”.

Poi il tecnico argentino continua: “Se la persona diventa personaggio e finisce per crederci allora arriva il declino. Se ci si sofferma sul personaggio si perde di vista il senso dell’impresa e dello sport. Bisogna giudicare la squadra, l’atteggiamento e le mie ragazze non hanno mai mollato”.