Trump “sbarella” contro Meloni: “Al G7 ha implorato una foto con me”. Dura replica della premier

Nuovo scontro diplomatico sull’asse Roma-Washington. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto parole durissime nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alimentando una crisi politica che ha avuto una prima conseguenza concreta: l’annullamento della visita negli Usa prevista dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

A innescare la polemica sono state alcune dichiarazioni rilasciate da Trump, che ha accusato la premier italiana di aver cambiato atteggiamento nei confronti della sua amministrazione. Secondo quanto riportato dai media internazionali, il tycoon avrebbe affermato di essere «scioccato» dalla posizione assunta da Meloni, aggiungendo: «Pensavo avesse coraggio. Mi sbagliavo». Nelle stesse ore, Trump avrebbe inoltre sostenuto che la leader italiana lo avrebbe «implorato di fare una foto» durante il recente G7, parole che hanno provocato immediate reazioni nel panorama politico italiano.

Da Palazzo Chigi è arrivata una replica netta. La presidente del Consiglio ha definito quelle ricostruzioni «completamente inventate», ribadendo la volontà dell’Italia di mantenere rapporti solidi con gli Stati Uniti ma nel rispetto reciproco tra alleati. “L’Italia non implora nessuno” ha detto Meloni.

La risposta più forte è però arrivata dalla Farnesina. Antonio Tajani ha annunciato la cancellazione della missione negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno. «Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia», ha dichiarato il ministro degli Esteri, spiegando la decisione di rinunciare al viaggio istituzionale.