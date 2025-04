Schio goes green, i fondi Pnrr finanziano impianti fotovoltaici per due scuole cittadine

Sostenibilità e risparmio energetico. E’ su questi presupposti che la Giunta comunale di Schio ha approvato il progetto per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle scuole primarie Don Gnocchi e Palladio, nell’ambito del programma Green Communities Pasubio Piccole Dolomiti, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Un’intervento che rientra nella più ampia strategia di sostenibilità ambientale avviata a livello territoriale, finalizzata a promuovere l’efficienza energetica, l’autosufficienza e l’utilizzo di fonti rinnovabili locali. I lavori prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici senza alcun costo a carico del Comune di Schio, grazie appunto ad un grande plan teso a favorire lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che vogliono sfruttare in modo equilibrato le ricchezze di cui dispongono, per un importo complessivo – a livello comunitario – di 135milioni di euro per 30 possibili Green Communities, ovvero comunità locali coordinate e associate con missione condivisa, una vera e propria rivoluzione verde: “Questo progetto è un passo concreto verso la transizione energetica che vogliamo costruire per la nostra città – dichiara l’assessore all’ambiente Alessandro Maculan – portando l’energia pulita direttamente sui tetti delle nostre scuole, che significa non solo ridurre i consumi e le emissioni, ma anche offrire ai nostri ragazzi un esempio virtuoso di rispetto per l’ambiente e di attenzione al futuro. Ringraziamo l’Unione Montana per il lavoro di squadra che ci permette di cogliere queste opportunità”.

Gli impianti contribuiranno a incrementare ulteriormente la produzione locale di energia rinnovabile, abbattendo i consumi e consentendo il contenimento della spesa energetica comunale, tutti obiettivi cardine del progetto Green Communities: non l’unico per l’Unione Montana locale, pienamente inserita in un contesto sinergico e strategico per lo sviluppo sostenibile, oltre che coordinato, del territorio e delle sue infrastrutture più importanti.