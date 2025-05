Lorenzo Musetti saluta il Masters 1000 di Madrid, ma entra nella top 10

Lorenzo Musetti saluta il Masters 1000 di Madrid: è stato battuto in semifinale da Jack Draper: 6-3, 7-6 il punteggio finale in un’ora e 57 minuti di gioco. È stata una semifinale di altissimo livello, in cui “Lore” è uscito fuori alla distanza dopo un primo set impressionante da parte di Draper.

Il britannico ha accusato stanchezza nelle fasi finali del match, ma è stato più attento al tiebreak, girato sul 2-2 con un passante di Musetti uscito di pochissimo.

Resta un torneo straordinario da parte del carrarino che saluta la Caja Magica certo dell’ingresso in top 10 alla vigilia degli Internazionali d’Italia. Draper, invece, tornerà in campo domenica alle 18.30 contro Casper Ruud e andrà a caccia del secondo Masters 1000 in carriera.

Partenza difficile per l’italiano, che al suo primo turno di battuta subisce subito il break che vale il 2-0 per l’avversario. Lorenzo reagisce con un contro-break immediato, ma l’inglese continua a premere e strappa nuovamente il servizio al suo sfidante per scappare via sul 4-1. Musetti deve anche annullare un set point sul possibile terzo break del britannico, che però chiude agilmente il primo parziale con il 6-3 che significa 1-0.

L’equilibrio invece regna sovrano nel secondo set, in cui i due riescono a tenere tutti i turni di battuta, annullandosi rispettivamente una palla break a testa. Draper sembra essere in difficoltà verso la fine del parziale, ma riesce comunque a portare la sfida al tie-break, salvando un setpoint guadagnato dall’azzurro. Nel mini-set decisivo Musetti apre troppo un dritto in un suo turno al servizio, con l’inglese che scappa via sul 5-2. Lorenzo accorcia sul 5-4, ma gli ultimi due servizi di Draper sono perfetti per chiudere il tie-break con il 7-4 che vale il 7-6 per il 2-0 definitivo.