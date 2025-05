Primo mattone scudetto per il Famila Schio, grazie a un gran finale (di finale!)

Il Famila Schio sfreccia sul traguardo di Gara1 e fa suo il primo punto nella lotta scudetto. Nel quinto confronto della stagione con la Reyer Venezia, incontro d’esordio con in palio il titolo 2025, le arancioni la spuntano per 72-62 e portano il bilancio a proprio favore (tre a due se si guarda a campionato, coppe e ora playoff), sull’1-0. Partita trasmessa in diretta tv su Raisport (canale 58) così come avverrà domani per la replica sempre al PalaRomare (ore 18).

Tutt’altro che agevole la vittoria di fronte a quasi 3 mila spettatori venerdì sera: non deve ingannare infatti il +10 conclusivo, margine maturato solo nei secondi finali dopo una sfida sempre all’insegna dell’equilibrio e di strappi da una parte e dall’altra. Decisive Verona (in gran serata l’azzurra di Palermo) e Laksa, con 36 punti in coppia, così come le stats ai rimbalzi e sul tiro da tre.

In un clima infuocato ma senza eccessi sul parquet tra le atlete del derby veneto, scintille inconsuete a 9” dalla sirena finale, quando coach Dikaioulakos s’intestardisce a chiedere la revisione Var agli arbitri per un presunto fallo antisportivo di una giocatrice avversaria, di fatto a incontro concluso per il punteggio. Da dietro la panchina interviene il patron Cestaro che riprende a parole il coach, il quale a sua volta maldigerisce la critica, salvo ripensarci e “cedere” alla richiesta di fair play, scusandosi con lo staff del club veneziano. Il siparietto fuori programma si concluderà con un abbraccio distensivo anche tra pres e tecnico dopo il saluto tra le squadre, ricomponendo la frattura.

Tornando alla partita, fatale per Venezia, che conduceva la partita di due punti al giro di boa, la pessima serata nelle triple. Un solo centro su 17 tentativi, da abbinare ai rimbalzi (41-29) due volte su tre in pratica a finire nelle mani delle “lunghe” Famila, dominanti per lunghi tratti. Dopo il duello bis di domenica sera, la “saga” si sposterà al Taliercio, casa-base dell’Umana Reyer Venezia, che ieri ha dimostrato di aver ritrovato forma e motivazioni che nel 2025, soprattutto in Europa, si erano a tratti smarrite.

IL TABELLINO DEL MATCH – Famila Schio-Reyer Venezia 72-62

Parziali 20-16, 33-35, 53-49

Famila Wuber Schio: Juhasz 9, Bestagno 0, Sottana 4, Zanardi ne, Verona 17, Salaun 11, Dojkic 5, Andrè 7, Keys 0, Laksa 19.

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 0, Smalls 11, Villa 15, Nicolodi 0, Pan 2, Stankovic 0, Cubaj 11, Fassina 0, Santucci 5, Kuier 18.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.