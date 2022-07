Lutto nel mondo del calcio: è morto Luciano Nizzola, ex presidente di Lega e Figc

Il calcio è in lutto. E’ morto all’età di 89 anni, l’avvocato Luciano Nizzola: presidente della Lega calcio dal 1987 al 1996 e poi presidente della Figc fino al 2000. La Lega Serie A, esprimendo il proprio cordoglio in una nota, sottolinea: “Sotto la sua gestione il calcio italiano ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, in Europa e nel mondo. Tutta la Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze ai famigliari, unendosi al loro dolore per la sua scomparsa”.

La carriera di Nizzola. Avvocato civilista e navigato dirigente sportivo, dal 1987 al 1996, Nizzola è stato presidente della Lega Nazionale Professionisti, dopo essere stato amministratore delegato del Torino negli anni Ottanta. Il 14 dicembre 1996 viene eletto alla guida della Federcalcio, che guiderà fino all’autunno del 2000.

Il cordoglio della Figc. Il presidente Gabriele Gravina ha commentato la scomparsa di Nizzola dicendo: “Il mondo del calcio saluta un dirigente galantuomo, il suo spirito di servizio e la sua disponibilità hanno segnato un’epoca. Nei diversi ruoli che ha ricoperto, si è distinto anche per l’impulso deciso che in quegli anni è stato impresso al nostro sistema”.