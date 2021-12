Mercato Serie A, Boga all’Atalanta e Ikonè alla Fiorentina. Il Milan lavora per Muriel

Chi è dietro in classifica presumibilmente cercherà, se non di rivoluzionare, almeno di migliorare in maniera importante la rosa; chi è davanti vorrà puntellare la squadre nei ruoli che sono scoperti.Il primo colpo è della Fiorentina, che nella nuova finestra di trasferimenti potrebbe ufficializzare Jonathan Ikonè, centrocampista francese del Lille. Un rinforzo per Vincenzo Italiano alla ricerca della zona Europa.

A proposito di Europa, l’Atalanta starebbe per contrattualizzare Jeremie Boga del Sassuolo. Il calciatore è in neroverde da 4 anni, ha siglato 18 gol in 102 presenze ed arriverebbe ai bergamaschi per circa 22 milioni di euro. L’arrivo di Boga potrebbe aprire all’addio di Luis Muriel, che potrebbe finire al Milan. I rossoneri sono infatti alla ricerca di una punta per parare le pecche fisiche di Ibrahimovic e Pellegri, calciatori dallo stato fisico altalenante.

Nel gioco delle punte, la Juventus potrebbe avvicinare Arkadiusz Milik. L’ex Napoli, ora al Marsiglia, sarebbe la soluzione bianconera al penuria di gol ed al mancato arrivo di Mauro Icardi dal PSG, visto che l’attaccante argentino ha dichiarato di stare molto bene nella capitale francese.

La capolista Inter pensa a Lucas Digne per la fascia sinistra, ma i nerazzurri faranno mercato solo se cederanno Kolarov, Sensi e Vecino, su di lui ci sarebbe il Leicester. Secondo i quotidiani americani, invece, Lorenzo Insigne potrebbe finire a Toronto mentre il riforzo per Mourinho alla Roma potrebbe essere l’inglese Ainsley Cory Maitland-Niles, centrocampista dell’Arsenal.