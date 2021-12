Cocaina al posto di un farmaco, grave una bambina di 5 anni

Per questo motivo una bambina di 5 anni è finita in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Sant’Orsola di Bologna. Il padre le avrebbe dato per sbaglio la droga sciogliendola nell’acqua al posto di un farmaco. Ora è indagato per lesioni colpose gravi. La bimba ora è stabilizzata, ma secondo i medici servirà altro tempo per valutare le sue condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, il padre avrebbe dato un bicchiere d’acqua alla figlia con all’interno la cocaina al posto del medicinale. A chiamare i primi soccorsi sarebbe stato l’uomo, preoccupato per le condizioni della piccola. Si sarebbe trattato di un fatale errore, visto che la Polizia ha ascoltato i vicini che non hanno riferito di particolari problematiche familiari.

La droga era in casa. Le Forze dell’Ordine, che erano già intervenute al Pronto Soccorso dopo segnalazione dei sanitari, hanno fatto un primo sopralluogo in casa con l’aiuto della Polizia Scientifica, ed avrebbero trovato tracce di cocaina a conferma del racconto fatto dall’uomo. La bambina è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.