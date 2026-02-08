Milano-Cortina: il primo oro è di Lollobrigida. Franzoni e Paris argento e bronzo

Prime medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il metallo più pesante arriva grazie a Francesca Lollobrigida nella gara sui 3000 metri dello Speed skating. La 35enne è riuscita anche a centrare il record olimpico con un clamoroso 3’54″28, nel giorno del suo compleanno. Traguardi festeggiati correndo ad abbracciare il figlio Tommaso che era sugli spalti.

L’argento va alla norvegese Ragne Wiklund (+2.25), mentre il bronzo se lo prende la canadese Valerie Maltais (+2.65).

Già medaglia d’argento a Pechino 2022, Francesca Lollobrigida riesce a fare ancora meglio a Milano-Cortina 2026. La pattinatrice di Frascati firma, infatti, grazie al suo tempo fenomenale non solo sale sul gradino più alto del podio, ma porta a casa anche il record olimpico di specialità. Il successo si concretizza soprattutto di due giri finali in cui Lollobrigida è riuscita a fare la differenza su tutte le rivali.

Franzoni e Paris argento e bronzo nella discesa libera maschile. I due azzurri si sono dovuti inchinare soltanto a un super Franjo Von Allmen, che con il pettorale numero 8 è balzato in testa alla classifica, davanti anche al favorito Marco Odermatt. Franzoni, al debutto assoluto ai Giochi Olimpici, ha chiuso a 20 centesimi dall’avversario elvetico, mentre Paris a 50. Per lui, Appuntato Scelto del Gruppo Sportivo Carabinieri, è invece il coronamento di una carriera. Per la prima volta nella storia, due italiani sono contemporaneamente sul podio nella discesa libera maschile olimpica. Male invece Mattia Casse e Florian Schieder, gli altri due italiani che hanno chiuso fuori dalla top 10 con parziali altissimi in tutti i settori.



Le gare di oggi:

9:00 – SNOWBOARD: PGS donne – Qualificazioni

9:00 – SNOWBOARD: PGS uomini – Qualificazioni

10:05 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): Norvegia-Rep. Ceca, Estonia-Corea del Sud

11:30 – SCI ALPINO: Discesa libera donne

12:30 – SCI DI FONDO: Skiathlon uomini

13:00 – SNOWBOARD: PGS donne – Fasi finali

13:24 – SNOWBOARD: PGS uomini – Fasi finali

14:05 – BIATHLON: Staffetta mista

14:35 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera, Stati Uniti-Estonia, ITALIA-Repubblica Ceca

16:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 5.000m uomini

16:40 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Francia-Svezia

17:00 – SLITTINO: Singolo uomini (manche 3&4)

19:05 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): ITALIA-Gran Bretagna, Svezia-Stati Uniti, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

19:30 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event – Libero coppie artistico

19:30 – SNOWBOARD: Big Air donne – Qualificazioni

20:45 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event – Libero singolo donne

21:10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Rep. Ceca-Finlandia

21:55 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event – Libero singolo uomini