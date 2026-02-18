Turismo, la provincia berica fa squadra nella Cortina olimpica: presentato “Visit Lands of Vicenza”

Il territorio vicentino si è preso la scena a Cortina d’Ampezzo, ospite di Casa Veneto alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Lo ha fatto con un progetto turistico che profuma di futuro: Visit Lands of Vicenza, la piattaforma che trasforma una provincia ricca di eccellenze in una destinazione unica, compatta e pronta a competere sui mercati internazionali.

Per la prima volta, la Consulta Turismo del Territorio — che vede schierati Provincia di Vicenza, Camera di Commercio e le tre Organizzazioni Generali di Destinazione (Ogd Montagna Veneta, Pedemontana Veneta e Colli, Terre Vicentine) — si presenta come un’unica, potente voce. L’obiettivo è chiaro: intercettare i flussi turistici globali offrendo un mix irripetibile di cultura Unesco, percorsi outdoor d’avanguardia e l’eccellenza senza tempo dell’enogastronomia locale.

A Casa Veneto, a parlare di turismo vicentino, c’erano ieri il presidente della Camera di Commercio Giorgio Xoccato, i presidenti Andrea Nardin per l’Ogd Terre Vicentine e Nicolas Cazzola per Pedemontana Veneta e Colli, il consigliere provinciale con delega al Turismo Francesco Enrico Gonzo, il presidente Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo, Andrea Rossi di Confartigianato Vicenza.

Cuore pulsante di questa rivoluzione è il portale Visit Lands of Vicenza: una vetrina promo-commerciale d’eccellenza, costruita fianco a fianco con gli operatori locali per facilitare l’accesso alla bellezza. È qui che la montagna, la pedemontana e le città d’arte si fondono, offrendo al turista internazionale un punto di riferimento unico e strutturato per vivere il vicentino a 360 gradi.

“Oggi Vicenza – afferma Francesco Enrico Gonzo, consigliere delegato al Turismo della Provincia di Vicenza – smette di correre da sola e inizia a vincere come squadra. Essere qui, nel cuore dell’evento sportivo più importante al mondo, significa aver costruito una regia unitaria che supera i campanili. Visit Lands of Vicenza è il nostro passaporto per il mondo: una strategia che mette a sistema la bellezza dei nostri luoghi con la modernità dei servizi digitali”.

“Le Terre Vicentine e l’eredità del Palladio sono il cuore di un’offerta che non ha eguali -aggiunge Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza e di Ogd Terre Vicentine -. A Casa Veneto portiamo l’orgoglio di un territorio che ha saputo fare rete per offrire al visitatore internazionale un’accoglienza d’autore, fatta di storia, ville venete e un’identità culturale profonda e radicata”.

Sull’importanza di fare sistema per la promozione turistica del territorio si sofferma anche il presidente della Camera di Commercio di Vicenza Giorgio Xoccato: “La realizzazione del portale Visit Lands of Vicenza e la presenza unitaria nella prestigiosa vetrina internazionale di Milano-Cortina sono due risultati concreti della collaborazione avviata oltre un anno fa tra le Ogd vicentine, sotto la regia della Camera di Commercio e della Provincia, e mostrano quella che deve essere necessariamente la via da seguire affinché il turismo nel nostro territorio possa sviluppare pienamente tutte le sue potenzialità, che sono elevate e ancora in gran parte inespresse. La presentazione a Cortina è stata dunque una tappa di rilievo nell’ambito di un percorso strategico più ampio che come Camera di Commercio continueremo a sostenere”.

“La partecipazione a Casa Veneto in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 rappresenta per l’Ogd Pedemontana Veneta e Colli un passaggio strategico che conferma la volontà del nostro territorio di presentarsi unito e competitivo sui mercati internazionali – dichiara Nicolas Cazzola, presidente dell’Ogd Pedemontana Veneta e Colli – Con il progetto Visit Lands of Vicenza dimostriamo che la collaborazione tra istituzioni e operatori è la chiave per superare frammentazioni e valorizzare le complementarità tra aree montane, pedemontane e urbane”.

“L’Altopiano di Asiago 7 Comuni è una montagna particolare: un grande altipiano di boschi e pascoli d’alta quota, malghe e contrade, dove l’attrattività turistica nasce dall’esperienza autentica delle quattro stagioni, cammini e bike, sci di fondo e ciaspole, sapori e tradizioni che qui sono vita vera – afferma Marco Frison, presidente dell’Ogd Montagna Veneta – Come territorio Altopianese lavoriamo perché questa unicità sia sempre più riconoscibile e facile da vivere, puntando su qualità dell’accoglienza e proposte integrate tra natura, sport, cultura e benessere. E lo facciamo in squadra con il resto del territorio vicentino: perché la montagna, quando fa rete, diventa più forte. Casa Veneto è l’occasione per raccontarlo bene e trasformare Milano-Cortina 2026 in opportunità concrete e durature”.

